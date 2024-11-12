FIBA Europe Cup normal sezonunda grubunda 5’te 5 yaparak son maçlar öncesi A Grubu lideri olarak 2. tura yükselmeyi garantileyen TOFAŞ, 6. hafta maçında deplasmanda Basketball Löwen Braunschweig’e konuk olacak. 13 Kasım Çarşamba günü oynanacak maç TSİ 22.00’de başlayacak.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonuna resmi maçlarda oynadığı 11 maçı da kazanarak başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup normal sezon A Grubu 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda Alman temsilcisi Basketball Löwen Braunschweig ile karşı karşıya gelecek. A Grubu’nda oynadığı 5 maçı da kazanarak son maçlar öncesinde üst tura grup lideri olarak çıkmayı garantileyen Bursa ekibi, Almanya’da formalite maçı oynayacak. Mavi Yeşillilerde bu maç öncesi eksik oyuncu bulunmazken; TOFAŞ rakibiyle Bursa’da oynadığı mücadeleyi de 102-90 kazanmıştı. Basketball Löwen Braunschweig de son maçlar öncesi grupta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

13 Kasım Çarşamba günü Almanya’nın Braunschweig şehrindeki Volkswagen Hall Braunschweig salonunda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve Tivibu Spor’dan canlı yayınlanacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı bu karşılaşmanın ardındanTürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. haftasında 17 Kasım Pazar günü saat 15.30’da evinde Aliağa Petkimspor ile kozlarını paylaşacak.

