TOFAŞ BGL Takımı, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu 3. haftasında sahasında Beşiktaş’a 81-85 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2024-2025 sezonu Final Grubu 3. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Yücel Çağın Başaran, Efe Postel, Batu Bircan, Emir Türkoğlu, Kerem Yaldız beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketini Yücel Çağın Başaran ile buldu. Efe Postel, Emir Türkoğlu ve Batu Bircan’ın sayılarıyla 5. dakikaya 11-6 önde giren Mavi Yeşilliler, rakip sayılarına Efe Postel, Yücel Çağın Başaran ve Enes Akman ile karşılık vererek ilk çeyreği 20-15 önde kapattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyodun başında Enes Akman ve Kerem Çorumlular ile sayılar bulan TOFAŞ BGL Takımı, Efe Postel’in basketleri sonrası Kerem Yaldız’ın üçlüğüyle 17. dakikada skoru 37-31’e taşırken, Mavi Yeşilli takım Berkay Gönül ve Emir Türkoğlu’nun sayılarıyla soyunma odasına 46-44 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan taraf ise konuk Beşiktaş oldu. TOFAŞ rakip sayılarına Enes Akman ile yanıt vermeye çalışsa da konuk takım, 22.30’da 50-52 üstünlüğü sağlarken, son çeyreğe 63-68 önde girdi.

Dördüncü periyotta üst üste bulduğu sayılarla 9 sayılık fark (65-74) yakalayan Beşiktaş karşısında Berkay Gönül, Kerem Yaldız ve Yücel Çağın Başaran’ın basketleriyle bitime 1.26 kala skoru dengelemeyi (79-79) başaran TOFAŞ BGL Takımı, son bölümde rakip sayılarına engel olamayınca parkeden 81-85 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş karşısında TOFAŞ’ta Yücel Çağın Başaran 16 sayı; Efe Postel 15 sayı; Enes Akman 13 sayı ve Emir Türkoğlu 12 sayıyla oynadı.

TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu’nda sıradaki maçını 22 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Gelişim Koleji ile oynayacak. İzmir Gelişim Koleji Spor Salonu’ndaki 4. hafta mücadelesi saat 14.00’de başlayacak.