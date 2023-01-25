Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş, Başantrenör İmitrios Priftis ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş, Başantrenör İmitrios Priftis ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Tofaş’ta, Başantrenör İmitrios Priftis ile yollar ayrıldı. Bursa ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Basketbol A Takımımızın Başantrenörü Dimitrios Priftis ile yolların ayrılması kararı alınmıştır. 2022-2023 sezonu öncesinde kulübümüzde Basketbol A Takım Başantrenörlük görevine getirilen Koç Dimitrios Priftis ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”