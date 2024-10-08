Sezona Beşiktaş Fibabanka galibiyetiyle başlayan TOFAŞ, FIBA Europe Cup’ta açılışı sahasında Keravnos ile yapacak. 9 Ekim Çarşamba günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak normal sezon A Grubu 1. hafta mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

BURSA (İGFA) - Yeni sezonda Avrupa kupalarında ülkemizi FIBA Europe Cup’ta temsil edecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, normal sezon A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos’u ağırlıyor. 2024-2025 Sezonunu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sahasında aldığı Beşiktaş Fibabanka galibiyetiyle açan Mavi Yeşilliler, Avrupa’da da sezona evinde kazanarak başlamayı hedefliyor. 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet satışları biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından devam ederken; Tivibu Spor’dan canlı olarak yayınlanacak mücadeleyi Fransa’dan Nicolas Maestre, Karadağ’dan Radomir Vojinovic ve Romanya’dan Ciprian Stoica hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ, Keravnos ile daha önce Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya gelmiş; Bursa ekibi iki maçta rakibini 78-67 ve 74-84’lük skorlarla mağlup etmişti.