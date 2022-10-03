Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası’nın (TOÇ Bir-Sen) Manisa Şube Başkanlığı’nın 3. Genel Kurul toplantısında tek liste ile yapılan seçimde mevcut başkan Uğur Bayil güven tazeleyerek yeniden seçildi.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası’nın (TOÇ Bir-Sen) Manisa Şube Başkanlığı’nın 3. Genel Kurul toplantısında tek liste ile yapılan seçimde mevcut başkan Uğur Bayil güven tazeleyerek yeniden seçildi.

Manisa Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısına TOÇ Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Musa Şen, Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, İzmir 1 Nolu TOÇ Bir-Sen Başkanı Battal Kürşad Sevim, İzmir 2 Nolu TOÇ Bir-Sen Başkanı Salih Aras, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdür Yardımcıları Osman Malkoç ve İbrahim Çolak, Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk ile delegeler katıldı.

Tek liste ile yapılan seçimde mevcut başkan Uğur Bayil, yeniden seçilerek güven tazeledi. Bayil’in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Uğur Bayil, Berk Omaylar, İlker Birinci, Yavuz Serttuna, İbrahim Enes Dönmüş, Yusuf Mert ve Ayça Merve Yerlikaya."

Teşekkür konuşması yapan Uğur Bayil, "Tarım ve Ormancılık hizmet kolunda ilimizde 17 ilçede 30 kurumda yaklaşık 850 üye ile ilin hizmet kolunda en büyük ve yetkili sendikasıyız. Yapılan genel kurul ile üyelerimizin teveccühü ile yeniden seçildik. Önümüzdeki dönemde yine tarım ve ormancılık hizmet kolunda çalışan tüm çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesinin yanında, mesleki ve sosyal gelişimlerinin arttırılması konularında çalışmalara devam edeceğiz." dedi.