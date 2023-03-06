Alderweireld, Belçika ile 2018 FIFA Dünya Kupası’nda üçüncülük sevinci yaşamıştı.

Belçika Jupiler Pro 1.Lig ekiplerinden Royal Antwerp’te top koşturan tecrübeli savunma oyuncusu Toby Alderweireld, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Belçika Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı. 34 yaşındaki futbolcu, Belçika Milli Takımı’yla çıktığı 127 maçta 5 gol atıp, 12 asist yaptı.

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