Deprem bölgesi Malatya’da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından inşa edilen 24 derslik okul ve pansiyonun yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

TOBB tarafından Malatya’da 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) inşa edilen 24 derslik okul ve pansiyonda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve 1. Organize Sanayi Bölge Müdürü Remzi Yaşar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Yeşilyurt ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa edilen okul ve pansiyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Proje hakkında bilgi veren MTB Başkanı Ramazan Özcan, TOBB tarafından bölgeye yaklaşık 400 milyon TL tutarında bir eğitim yatırımı kazandırıldığını belirtti. Özcan, "TOBB, ülkemizin yaşadığı her zorlukta elini taşın altına koymaktan geri durmuyor. Bu okul tamamlandığında mesleki eğitime ve aranan eleman ihtiyacına önemli katkı sağlayacak. Milli Eğitim Bakanımız ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise okulun yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edildiğini ifade etti. Kent genelinde inşaatı süren 41 okul bulunduğunu kaydeden Bakır, "TOBB tarafından yapımı üstlenilen Malatya Yeşilyurt TOBB Anadolu Lisesi, OSB ile entegre şekilde faaliyet gösterecek ve mesleki eğitime önemli katkı sunacak" diye konuştu.