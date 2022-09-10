Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi denetimlerinden başarı ile geçerek “A” mükemmel seviyede en yüksek puana sahip sanayi odaları arasında yer alan Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) Akreditasyon Belgesi ve özel ödül verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi denetimlerinden başarı ile geçerek “A” mükemmel seviyede en yüksek puana sahip sanayi odaları arasında yer alan Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) Akreditasyon Belgesi ve özel ödül verildi.

Ankara’da TOBB Birlik Binası’nda gerçekleştirilen Akreditasyon Sertifika Töreni’nde GSO’nun Akreditasyon Belgesi ve özel ödülü, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz tarafından GSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yüksel ve Genel Sekreter Yardımcısı Sermest Çapan’a verildi. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz’un açılış konuşmalarının ardından Akreditasyon Sistemi Denetiminden geçen oda/borsalara sertifika ve plaket takdimi yapıldı.

GSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yüksel yaptığı değerlendirmede, Gaziantep Sanayi Odası olarak sürekli hizmet kalitesini artırarak oda üyelerine birinci sınıf hizmet vermenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Melike Yüksel, “Üye firmalarımıza, şehrimiz ve bölgemize değer katan bir Oda hedefiyle hem iştiraklerimiz hem de paydaş kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte ülke ekonomimize katma değer sağlayacak projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi. Bu anlayışla hareket ederek geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu yıl da GSO yönetimi, meclisi ve personeliyle birlikte gayretli çalışmaları sonucunda A sınıfı hizmet kalitelerini bir kez daha tescillediklerini ifade eden Yüksel şunları kaydetti:

“Kent ve bölge sanayimizin ihtiyaç ve beklentilerine maksimum düzeyde cevap verecek proje ve faaliyetlerle, hizmet odaklı çalışmalarımıza artan bir ivme ile devam edeceğiz. Akreditasyon belgemizin yenilenmesinde büyük emeği olan Meclis Başkanımız Sayın Adil Sani Konukoğlu’na, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan Ünverdi’ye, Yönetim Kurulu Üyelerimize, meclis üyelerimize, meslek komite üyelerimize ve tüm değerli çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sistemli, verimli ve üretken olmanın önemli bir yolu olan bu sistemi oda ve borsalarımıza kazandıran TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanlığı’na ve emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum.”