Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından ilimizde yaşanan depremler sonrası konteyner kentte kalan depremzedelere dağıtılmak üzere gönderilen gıda kolilerinin dağıtımı Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ile Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından gönderilen yardımları kentte yaşanan depremden etkilenen ve konteyner kentte yaşamlarını sürdüren vatandaşlara dağıttıklarını ifade eden Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, "Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İdris Alan ile birlikte yardım kolilerinin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bizlerin bu taleplerini geri çevirmeyip yardım gönderen TOBB Başkanımız Rifat Hısarcıoğlu’na ve dağıtımı birlikte yaptığımız Elazığ TSO Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin’’ dedi.

Ramazan dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun geleneksel olarak illere yardımlarda bulunduğuna dikkat çeken Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, ‘’TOBB Başkanımıza bu sene yardımlarını aralarında Elazığ’ın da olduğu deprem yaşayan illere göndermeleri konusunda Elazığ Ticaret Borsası Başkanımız Mehmet Ali Dumandağ ile birlikte talepte bulunduk. Sağ olsunlar TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu duyarlı davranıp Elazığ’a önemli miktarda yardım kolileri gönderdi. Borsa Başkanımız Dumandağ ile birlikte konteyner kentte kalan depremzedelerimize yardımlarımızı dağıtıyoruz. Rabbim yapacağımız yardımlarımızı kabul eylesin. Ben, ilimizde yaşayan depremzedelere yaptıkları bu anlamlı desteklerinden dolayı Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.