Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu, 79. Genel Kurul’da yeniden seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında bir araya gelerek görev dağılımı yaptı.

TOBB’da başkan yardımcısı olarak Ali Kopuz, Salih Zeki Murzioğlu, Tamer Kıran, Şekib Avdagiç ve Ender Yorgancılar atandı. Faik Yavuz sayman üye olurken, Yönetim Kurulu üyeliğine ise Selçuk Öztürk, Cengiz Günay, Zeki Kıvanç, Engin Yeşil, Hakan Ülken, Şaban Aziz Karahmehmetoğlu, Mehmet Büyüksimitçi, Mustafa Cihat Lokmanoğlu, İbrahim Burkay, Seyit Ardıç, Işınsu Kestelli, Ali Çandır, Mehmet Tuncay Yıldırım ve Saim Özakalın atandı.