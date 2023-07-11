DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (DTSO) Erdoğan Bıyık’la görüşen TOBB Başkanı Rifat Hazırcıklıoğlu, selden etkilenen esnafın kamusal desteklerin tamamının kullandırılabilmesi için gerekli çalışmalarını yapacaklarını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık’ı telefonla arayarak 8-9 Temmuz’da yaşanan sel felaketinden etkilenen üyelere geçmiş olsun dileklerini iletti hem de zarar gören üyelere yönelik kamusal desteklerin tamamının kullandırılabilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

Başkan Bıyık, görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada “TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile sel felaketinin ilk anlarından itibaren temas halindeyiz. Kendisi sıklıkla durum bilgisi almakta ve selden etkilenen iş insanlarımızın zararlarının telafi edilmesi noktasında kamu kurumları ile gerekli koordinasyonun sağlanmasında etkin olarak görev alıyor. Yapmış olduğumuz son görüşmede de acil destek olarak KOSGEB kaynaklarının üyelerimize açıldığını belirten Rifat Başkanımız, iş insanlarımızın yaralarının sarılması için tüm imkanlar ile Düzceli iş insanlarının yanında olduklarının da altını çizdi. Bizleri bu zor zamanımızda yalnız bırakmayan TOBB Başkanımıza teşekkür ediyor, DTSO ve TOBB camiası olarak üyelerimizin her zaman yanında olduğumuzu da yineliyoruz” ifadelerinde bulundu.