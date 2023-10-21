Kütahya’nın Gediz ilçesinde TOBB İlçe Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri yapıldı.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası toplantı Salonu’nda yapılan seçimlerde Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesine Avukat Umahan Keskin ve Refiye Başer, Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesine Yücel Akarsu ve İsmail Hilmi Aker seçildiler.

Genç kadın ve erkek girişimci başkanlığına seçilen başkanları kutlayan Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, "Kadın ve genç girişimcilerimiz ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasında, eğitim, sağlık sosyal ve ekonomik konularda girişimcilik ruhu ile gönülden çalışacak ve girişimcilerimize yol gösterme, yardımcı olma noktasında ellerinden geleni yapacaklardır. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.