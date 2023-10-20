Türkiye’de girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla, Oda/Borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten Türkiye’nin en büyük girişimci ağı TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO) gerçekleşti.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri 19 Ekim 2023 günü 81 ildeki oda ve borsalar koordinasyonunda gerçekleştirildi. Gaziantep geneli oda ve borsalarda gerçekleştirilen seçimlerde, Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komiteleri için 15’er asil 15’er yedek üye belirlendi. GSO’da gerçekleştirilen seçim sonucunda GSO adına Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinde de 7 asil 7 yedek üye, Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinde ise 2 asil 2 yedek üye temsil edecek. TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulları ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulları İcra Komitesi Üyeleri görev dağılımlarını önümüzdeki hafta tamamlayarak icraatlarına başlayacak.

Türkiye’nin en büyük girişimci ağı olma özelliği taşıyan TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulları ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurullarının seçimleri 4 yılda bir yapılırken, Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinasyonunda Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu ise Gaziantep Ticaret Odası (GTO) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürüyor.

Seçilen üyeleri tebrik eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kadın ve genç girişimciliğin önemine işaret ederek, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 2007 yılında Kadın Girişimciler Kurulu, 2009 yılında da Genç Girişimciler Kurulu kuruldu. Ülkemizin gelişme ve ilerlemesine büyük katkı sunan bu kurullarımız çok başarılı projelere imza attılar. Gerçekleştirilen bu seçimlerle göreve gelen kıymetli kadın ve genç girişimcilerimizi canı gönülden tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Yaptıkları çalışmalarda bugüne kadar nasıl yanlarında olduysak bundan sonra da aynı şekilde kendilerine destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.