Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu seçimleri Diyarbakır Ticaret Borsası’nda tamamlandı.

TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu 1. İcra Kurulu toplantısı Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil’in başkanlığında gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda İcra Kurulu Başkanlığına Cevher Defne Eyyubi, Başkan Yardımcılıklarına ise Gülten Arslan Ekinci ile Hatice Akyıl seçildi.

Seçimlerin ardından gerçekleştirilen 1. İcra Kurulu toplantısında konuşan DTB Yeşil, Türkiye’de girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulunun kente ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Başkan Yeşil, “Kadın girişimcilerin İcra Kurulunun birlik ve beraberlik içinde girişimcilik ekosistemini geliştirerek yeni girişimcilerin önünü açmaya yönelik hizmet edeceklerine ve ekonomik kalkınmaya önemli katkılarda bulunacaklarına inanıyorum” dedi.

İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Seçilen Cevher Defne Eyyubi ise, süreçte ilgi ve desteklerini esirgemeyen Diyarbakır Ticaret Borsasına, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına ve tüm kadın girişimciler kurulu üyelerimize teşekkür ederek, “Bundan sonraki süreçte hayata geçireceğimiz projelerde ilimizde ve bölgemizde bulunan tüm kadın kurum ve kuruluşlarıyla güç birliği yaparak çalışmalarımızı yürüteceğiz” diye konuştu.