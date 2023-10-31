Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı İsmail Suci ve İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Kübra Alioğulları, berberindeki bazı İcra Komitesi üyeleriyle birlikte Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) koordinasyonunda bir süre önce seçim sürecini tamamlayan TOBB İl GGK ve KGK İcra Komitelerinin Başkan ve üyeleriyle tanışan Vali Çiftçi ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Devletin girişimcilere verdiği desteğin ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Vali Çiftçi, girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamanın önemine değindi.

Ziyarette, yeni dönemde İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığına seçilen ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci ve İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları da, genç ve kadın girişimcilere yönelik hedeflerini ve yürütmeyi planladıkları faaliyetler hakkında Vali Çiftçi’ye bilgi verdiler.

Ziyaretin sonunda İl KGK Başkanı Kübra Alioğulları Vali Çiftçi’ye ehram ürünlerinden oluşan bir hediye seti, İl GGK Başkanı İsmail Suci de ‘ETSO Tarihi’ kitabı hediye etti.