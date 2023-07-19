Türkiye’de girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla, Oda/Borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten Türkiye’nin en büyük girişimci ağı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) üyelik başvuruları başladı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde oluşturulan TOBB Gaziantep KGK ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) koordinatörlüğünde oluşturulan TOBB Gaziantep GGK’ye üye olmak isteyen adaylar, başvurularını 8 Eylül 2023 tarihine kadar TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi girisimcilik.tobb.org.tr adresinden yapabilecekler. İl KGK’ya üye olabilmek için; ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya temsilcisi, İl GGK’ye üye olabilmek için 40 yaşından gün almamış, ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya temsilcisi olma şartları aranıyor.

TOBB bünyesinde oluşturulan kurulların seçimleri bu yıl 19 Ekim 2023 Perşembe günü yapılacak.