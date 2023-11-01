Eskişehir Sanayi Odası (ESO) koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulunun yeni başkanı gerçekleştirilen toplantı ile seçildi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İcra Komitesi, yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Eskişehir Sanayi Odası’nda yapılan toplantı neticesinde birlik beraberlik içerisinde gerçekleşen seçimde TOBB İl GGK İcra Komitesi Başkanlığına Yusuf Melih Turan, Başkan Yardımcılığına İlhan Köksal seçildi.

Yeni görevlerinde TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyelerine başarı dileklerini ileten ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik zorlu ama bir o kadar da onurlu bir çabayı üstlendiği için Eskişehir GGK İcra Komitesi Başkanlığına seçilen Yusuf Melih Turan’ı ve Başkan Yardımcılığına seçilen İlhan Köksal’ı tebrik ederim. Şehrimizin gelişme ve ilerlemesine katkı sunmak gibi önemli bir misyonu yerine getiren Genç Girişimciler Kurulumuzun, fikirleri ve bakış açılarıyla şehrimize önemli kazanımlar sunacağına inanıyorum. Eskişehir Sanayi Odası olarak bugüne kadar genç girişimcilerimizin nasıl yanlarında olduysak bundan sonra da aynı şekilde destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

TOBB Eskişehir GGK İcra Komitesi Başkanı Yusuf Melih Turan yaptığı konuşmada, yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde Eskişehir’in gelişimine yönelik çalışmalar yürüteceklerinin altını çizdi.

Genç Girişimciler İcra Komitesi Üyeleri şu isimlerden oluştu;

Yusuf Melih Turan - TOBB İl GGK İcra Komitesi Başkanı, İlhan Köksal - TOBB İl GGK İcra Komitesi Başkan Yardımcısı, Çiğdem Dedeoğlu - TOBB İl GGK İcra Komitesi Üyesi - Basın Sözcüsü, Alper Alp - TOBB İl GGK İcra Komitesi Üyesi, Atakan Bakılan - TOBB İl GGK İcra Komitesi Üyesi, Barış Can Öztürk - TOBB İl GGK İcra Komitesi Üyesi, Çağrı Özeçoğlu - TOBB İl GGK İcra Komitesi Üyesi, Emirhan Çokaygil - TOBB İl GGK İcra Komitesi Üyesi, Eray Gönenli - TOBB İl GGK İcra Komitesi Üyesi, Halil Karahisar - TOBB İl GGK İcra Komitesi Üyesi, Mehmet Ali Çil - TOBB İl GGK İcra Komitesi Üyesi, Melih Duran - TOBB İl GGK İcra Komitesi Üyesi, Talha Çavdar - TOBB İl GGK İcra Komitesi Üyesi, Umut Rallas - TOBB İl GGK İcra Komitesi Üyesi, Yasin Kumaş - TOBB İl GGK İcra Komitesi Üyesi