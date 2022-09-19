Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Artvin’de TOBB tarafından yaptırılan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Artvin’de TOBB tarafından yaptırılan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası daveti üzerine Artvin’e gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, burada biz dizi ziyaretlerde bulundu. Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin’i makamlarında ziyaret eden Başkan Hisarcıklıoğlu daha sonra TOBB tarafından yaptırılan TOBB Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin açılışını yaptı.

Hisarcıklıoğlu’undan Artvin’e 3 okul müjdesi daha

Başkan Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada "81 ile 81 okul kapsamında bugün Artvin’e yaptığımız Meslek Teknik Anadolu Lisesi’nin açılışını yaptık hayırlı uğurlu olsun. Özellikle Artvin’e bir müjdemiz de 3 ilçemizde odalarımız var. Borçka’da Arhavi’de ve Hopa’da inşallah oralara da başkanlarımızın talebi doğrultusunda birer okul yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığımız ile beraber ortak bir protokol imzaladık. Bizim ayrıca Artvin’de biliyorsunuz Sarp Sınır Kapısı yatırımımız var. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız yapmış olduğu protokol kapsamlı 2007 yılında yapmıştık fakat kapasite maşallah çok arttı. Ticaret bakanlığımız bu kapasitenin artırılmasını istedi. Yeni modernleşme daha yaptık fakat ticaret pandemi sonrasında müthiş arttı ki kuyruk tekrar oluşmaya başladı. İnşallah bakanımız da Ankara’ya gidince buradaki sıkıntıyı da konuşacağız” ifadelerini kullandı.