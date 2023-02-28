Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sivil toplum kuruluşu (STK) başkanlarıyla depremden zarar gören Kilis’te iş adamlarıyla bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sivil toplum kuruluşu (STK) başkanlarıyla depremden zarar gören Kilis’te iş adamlarıyla bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, bölge oda ve borsa başkanları ile depremden etkilenen Kilis’i ziyaret etti. İlk olarak Kilis Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret eden Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Kilis Ticaret ve Sanayi Odasında iş dünyası ile buluştu.

Hisarcıklıoğlu, STK’ların ülkenin yaklaşık 65 milyonunu temsil ettiğini belirterek, söz konusu kesimlerin normal zamanlarda menfaatlerinin birbiriyle örtüşmediğini ancak konu ülke meselesi olduğunda menfaatleri bir kenara bırakarak birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında, "Üzüntümüz çok büyük. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Hisarcıklıoğlu açıklamasında, Kilis OSB olarak, TOBB olarak depremin ardından bölgelere profesyonel ekipler gönderdiklerini, odalar birliği olarak depremin ilk anından itibaren nerede ne ihtiyaç varsa irtibat noktaları kurarak ulaştırmaya çalıştıkları bilgisini verdi. Büyük bir felaket yaşandığını belirten Hisarcıklıoğlu, Allah böyle bir acıyı bu millete bir daha yaşatmasın" ifadelerine yer verdi.