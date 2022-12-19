Kocaeli’nde 15’inci kez düzenlenen Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri sahiplerini buldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG ile ilgili müjde vererek, “Avrupa’da test onaylarımız geçiyor şu anda. 92 tane testten geçiyor. Türkiye’nin otomobili, 120 yıllık insanlık hayali, 60 yıldır Türk insanının hayali, Türk iş dünyası olarak sizlerin de desteğiyle inşallah faaliyete geçecek” dedi.

Kocaeli’nde 15’inci kez düzenlenen Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri sahiplerini buldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG ile ilgili müjde vererek, “Avrupa’da test onaylarımız geçiyor şu anda. 92 tane testten geçiyor. Türkiye’nin otomobili, 120 yıllık insanlık hayali, 60 yıldır Türk insanının hayali, Türk iş dünyası olarak sizlerin de desteğiyle inşallah faaliyete geçecek” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri sahiplerini buldu. 14 sektörde en iyi performans sergileyen 23 şirketin ödül aldığı törende, Kocaeli Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin de açılışı yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG ile ilgili müjdeyi vererek, Avrupa’da şu anda 92 testten geçtiğini söyledi.

“Ahilik geleneğinden geliyoruz”

Hisarcıklıoğlu, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile ilgili de, “Sayın Cemil Çiçek’in Adalet Bakanlığı döneminde tüm iş dünyası olarak bizim en büyük şikayetimiz yargı sürecinin uzamasından dolayıydı. Bütün dünyada da en büyük şikayet bu. Bizlerin iş dünyası olarak arzusu alacağımızı bir an önce almaktır. Yaklaşık 4 sene süren alacak davalarımız oldu. Dünyada bir tek bizim kültürümüzde var olan Ahilik geleneğinden geliyoruz. Sonra bu güzel örneği bizden Batı aldı. Batı bunu kendine göre şekillendirdi, adına ‘arabuluculuk ve tahkim’ dedi. Allah razı olsun sayın bakanımız talimat verdi. Çalışmaları yürüttüler ve bugün en hızlı, en ucuz şekilde problemlerimizi çözebileceğimiz bir mekanizma var” diye konuştu.

“TOGG’un Avrupa’da test onayları geçiyor”

Yerli otomobil TOGG’un şu an Avrupa’da 92 tane testten geçtiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin otomobili biliyorsunuz, Allah nasip etti camiamız bu görevi 2017’nin Mayıs’ında üstlendi. 29 Ekim’de de Cumhurbaşkanımızla birlikte fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. Avrupa’da test onaylarımız geçiyor şu anda. 92 tane testten geçiyor. Türkiye’nin otomobili, 120 yıllık insanlık hayali, 60 yıldır Türk insanının hayali, Türk iş dünyası olarak sizlerin de desteğiyle inşallah faaliyete geçecek. Mart’ta da hep beraber, gururumuz olan Türkiye’nin otomobilini Kocaeli’nde, Marmara Bölgesi’nde göreceğiz. Özellikle TOGG’a imalat safhasında katkı veren bölgeden 35 tane tedarikçimiz var. Allah onlardan da razı olsun. Bu sizin eseriniz, sizin talebiniz, bizim de öncülüğümüzde Türk özel sektörü olarak hep beraber tarih yazıyoruz” dedi.

“Organizasyonumuzu tüm Marmara Bölgesi’ne açtık”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise, “Bu yıl 15’incisini yapıyoruz. Organizasyonumuz 7 kategoride firmalarımızı değerlendiriyor. Organizasyonumuzu tüm Marmara Bölgesi’ne açtık. Organizasyonumuzun bir özelliği organizasyona katılıp ödül alamayan firmalara geri bildirim raporu veriyoruz. Organizasyon çerçevesinde yaptığımız tüm çalışmaları firmalarımızın vergi gizliliğine değer veriyoruz” diye konuştu.

Ödül töreni ve açılışa TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.