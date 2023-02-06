Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, Türk-İş Genel Merkezinde bir araya geldi.

Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, Türk-İş Genel Merkezinde bir araya geldi.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizi sarsan deprem felaketi sonrası yapılabilecek acil yardımlar konusunu görüşmek üzere; işçi, işveren, ziraat odaları, memur, esnaf ve üreticilerini temsil eden sivil toplum kuruluşları olarak bir araya geldik. Camialarımızı harekete geçirerek yardımları deprem bölgesine ulaştıracağız" ifadelerine yer verildi.