Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kayseri kendi insanının emeği ile en önemli sanayi şehirlerinden biri haline geldi” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kayseri kendi insanının emeği ile en önemli sanayi şehirlerinden biri haline geldi” dedi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından 2022 Yılı Sanayi Gecesi düzenlendi. Düzenlenen geceye AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve sanayiciler katıldı. Etkinlikte İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan 2021 yılı İSO ilk ve ikinci 500 sıralaması ile ihracat kategorisinde dereceye giren toplam 45 sanayiciye ödül plaketleri verildi. Küresel ekonomideki sıkıntılara rağmen ekonomiye katkı sunan sanayicilere teşekkür eden KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Kayseri Sanayi Odası olarak 2005 yılından bu yana düzenlemekte olduğumuz ancak pandemi dolayısı ile ara verdiğimiz geleneksel sanayi gecemizde ve Odamızın 56. kuruluş yıl dönümünde sizlerle olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan 2021 yılı İSO ilk ve ikinci 500 sıralaması ile İhracat kategorisinde dereceye giren toplam 45 üyemize plaket takdim edeceğiz. Küresel ekonomide yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen, yaptıkları üretim, ihracat ve sağladıkları istihdam ile şehrimiz ve ülke ekonomisine katkı sunan tüm sanayici ve işadamlarımızı canı gönülden tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Özhaseki Bakanıma çok teşekkür ediyor, kendilerinden helallik istiyorum. Gece gündüz ne zaman arasak kendilerine ulaştık, sanayicimizin derdini anlattık, sorunlarımıza çok hızlı çözüm buldular. Mehmet Özhaseki Bakanım belediye başkanlığı döneminde Kayseri’de tüm Türkiye’ye örnek olacak belediyecilik yaptı. Şu anda da tecrübelerini tüm Türkiye ile paylaşıyor. Özellikle Kayseri’de üretim, ihracat ve istihdamın artması için Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminde, kuruluşuna öncülük ettiği Kayseri Serbest Bölge 140 firması ve 7 bine yaklaşan istihdamı ile yıllık 600 milyon doları aşan ihracat yapıyor. Kayseri Serbest bölgemiz bir cazibe merkezi oldu. Bugün de serbest bölgede çok büyük ve önemli bir yatırım için arsa tahsis sözleşmesi Sayın Bakanımızın katılımı ile imzalandı. Anadolu’nun en eski ticaret merkezi olan Kayseri’miz bugün Türkiye ve Avrupa’nın önemli üretim merkezlerinden biridir. 5 üniversite, 2 teknopark, 15 Ar-Ge merkezi ve 2 tasarım merkezi ile Kayseri, bölgemize ve ülkemize önemli katma değer sağlayan bir il konumundadır. Kayserili sanayiciler olarak, 3 OSB ve üretim amaçlı bir serbest bölgede, 2 bin 200 fabrikada üretim yapmaktayız. Bu faaliyetlerimizi toplam 50 milyon metrekarelik sanayi alanında gerçekleştiriyoruz. 4 milyar doları aşan ihracatımız, 2 milyar dolar ithalatımızla 6 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahibiz. Bugüne kadar yaklaşık bin 700 ihracatçımızla 190 ülkeye ihracat yaptık. Kayseri olarak ithal ettiğimizin iki katını ihraç ediyoruz. Cari fazla veriyoruz. Gecemize teşrifleriyle bizleri onurlandıran konuklarımıza, şehrimize ve ülkemize değer katan tüm sanayici ve işadamlarımıza şükranlarımı sunuyor, ödül alan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum” dedi.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da Kayseri’nin kendi insanının emeği ile en önemli sanayi şehirlerinden biri haline geldiğini söyleyerek, “Kayserimiz sadece ticarette değil sanayi, turizm, eğitimde de marka şehir haline gelmiş memleketim Kayseri’de aranızda bulunmaktan onur duyuyorum. Esasında Kayseri, tüm ülkeye ortak olacak bir noktada. Burada tamamen kendi imkanlarımızla ortaya çıkmış bir başarı hikayesi yazdık Kayseri’de. Kayseri, milattan önce de ticaret şehriydi. Kendi insanımızın emeği ile Türkiye’nin en önemli sanayi şehirlerinden biri haline geldi. Yetmedi turizm şehri oldu. Eğitim merkezi, üniversiteler şehri haline geldi. Tüm bunları kendi girişimcilerimizin, Kayserili hayırseverlerin emeği ve gayreti ile başardık. Türkiye’de bu anlamda baktığınız zaman biz tekiz. Biz devletten bir şey istemedik, almadık ve tamamen kendi imkanlarımızla bu noktaya geldik. Tüm bu başarılarla bizleri gururlandıran Kayserili sanayicilerimizle iftihar ediyorum. Ödüle layık görülen tüm kardeşlerimi de ayrıca tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kayseri, 3 Organize Sanayi Bölgesi, 1 Serbest Bölgesi, 2 Teknoloji Geliştirme Merkezi ile hepimizin iftihar ettiği bir konuma gelmiştir. Tamamına yakına sanayi ürününden oluşan katma değeri yüksek bir ihracat hacmine de sahibiz. Bu büyük başarıda en büyük pay sahipleri tabi ki Sayın Bakanımız, valimiz, belediye başkanımız, vekillerimiz, oda ve borsa başkanlarımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Bizim onurumuz ve gururumuz olan yatırımcılarımıza ve sanayicilerimize saygılarımı sunuyor ve tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, “Bizim ilk bin içerisinde 31 firmamız yer alıyor. Zannedersem Kayserili firmalar diye baktığımızda veya Kayseri doğumlu insanların oluşturduğu insanların oluşturduğu sanayi dünyasında kimler var diye baktığımızda bu sene 60’ı geçiyor. Allah’a çok şükür bunlarla iftihar ediyoruz. Bugün de burada gayret eden, risk alan ve gece gündüz demeden çalışan, üreten sanayici kardeşlerimize ödülleri verilecek. Bundan dolayı da, gayretlerinden dolayı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Benim yaşım 60’ı geçti. Geçmişe dönüp baktığım zaman kaç tane kriz gördüm. Bu krizler kalıcı değildir. Bugün yaşamış olduğumuz ufak tefek sıkıntılar da bir an önce gidecektir. Önemli olan istikrarlı bir şekilde işimize devam etmek, zor günlerde ayakta kalmak, yatırım yapmak ve neticesinde de üretip memlekete faydalı olmaktır” ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek de, “Bu şehir birçok değerleri taşımış geçmiş yıllardan itibaren. Biraz önce başkanımızın da konuşmasında dediği gibi Türkiye’nin her yerine katma değer ürünler üreten insanlar yetiştirmiş. Dolayısıyla birçok şey yetişir ama Kayseri’de güzel insanlar yetişir” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren sanayicilere plaket takdimi yapıldı.