Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bugüne kadar 15 gümrük kapısının modernizasyonunu tamamladık" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ödül töreni için geldiği Edirne’de Vali Yunus Sezer’i makamında ziyaret etti. Valilik önünde Vali Sezer tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu, Şeref Defteri’ni imzaladı.

Edirne’deki yatırımlar hakkında bilgi verdiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak Trakya Üniversitesi bünyesinde bir fakülte binası yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda İpsala ve Uzunköprü ilçelerine iki yeni okul yapıyoruz. Keşan’daki okulumuz ise projelendirme aşamasında. İpsala, Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarını, TOBB ve 137 oda/borsamızın ortak kurduğu Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ (GTİ) olarak Yap-İşlet-Devret yöntemiyle modernize ederek ülkemizin hizmetine sunduk. Bugüne kadar 15 gümrük kapısının modernizasyonunu tamamladık" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler daha sonra Sezer ile makamında bir görüştü.