Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bu yıl 19. düzenlenecek olan Uluslar arası Zeytin Hasat Festivali’ne; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da katılması bekleniyor.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar ve ATO yöneticilerinin Ankara’da ziyaret edip, festivale davet ettikleri Başkan Hisarcıkloğlu’nun bu davete olumlu yanıt vermesi heyecanla karşılandı.

Ayvalık’ta düzenlenen geleneksel hasat festivaline daha önce de katılan Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun festival programının yanı sıra Ayvalık’ta ve Burhaniye ile Edremit’te TOBB tarafından yaptırılan okulların da açılış kurdelelerini de keseceği öğrenildi.