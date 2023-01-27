Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "2022 yılı itibariyle, Türkiye-AB mal ticareti 196 milyar dolara ulaşmıştır. AB, Türkiye’nin en büyük ihracat ve ithalat ortağıdır" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "2022 yılı itibariyle, Türkiye-AB mal ticareti 196 milyar dolara ulaşmıştır. AB, Türkiye’nin en büyük ihracat ve ithalat ortağıdır" dedi.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı Projesi Açılış Toplantısı ve "Dijital Çağın Becerileri" Paneli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleşti. Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Gümrük Birliği, Türkiye’nin üretim kapasitesinin dönüşümü için en önemli araç olmuştur. Katılım müzakereleri Türkiye’nin dönüşüm sürecini daha da genişleterek derinleştirmiştir. Son yıllarda katılım süreci durdu. Türk iş dünyası olarak bu durumdan mutlu değiliz. Ülkelerimizin karşı karşıya olduğu mevcut sorunları göz önünde tutarsak, ilişkileri canlandırma ihtiyacımız bariz şekilde ortadadır” dedi.

“Savaşın ortaya çıkardığı şartlar Türkiye ve AB’nin daha yakın çalışmasını gerektiriyor”

Rusya - Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı şartlara da değinen Başkan Hisarcıklıoğlu, “Kovid-19 Pandemisi ve Rusya - Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı şartlar Türkiye ve AB’nin daha yakın çalışmasını gerektiriyor. Başta enerji güvenliği olmak üzere, gıda güvenliği gibi stratejik önemi olan konuları da Türkiye - AB ortak çalışma alanına dâhil edilmelidir. Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm ve bu dönüşümün gerektirdiği becerilerin geliştirilmesi bir başka önemli iş birliği alanı olmalıdır. Beceriler çağımızın ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilmelidir. Yeni kuşaklar, geleceğin ekonomisinin ihtiyaçlarına uygun donanımlarla istihdam piyasasına çıkmalıdır. Kısaca, eğitim beşeri sermayemize değer katmaktadır. İş dünyamızın rekabet gücünün artmasına destek olmaktadır. Aynı şekilde gümrük birliğinin modernizasyonu da Türk ve AB iş dünyası için ciddi katkılar sağlayacaktır. Esasen, biz yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve Gümrük Birliği’nin modernizasyonunu birlikte düşünüyoruz. Bu açıdan, AB tarafından Ekim ayında İstanbul’da açıklanan Türkiye Yatırım Platformu mekanizmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu mekanizmanın bir an önce işlevsel hale gelmesini istiyoruz. Diğer taraftan iş insanları için vize konusu son dönemde daha da ciddi boyutlara ulaştı” diye konuştu.

“Taşıma kotaları, ikili ticaretimizi olumsuz etkiliyor”

Taşıma kotalarının ticareti olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Başkan Hisarcıklıoğlu, “Taşıma kotaları, ikili ticaretimizi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vize ve taşıma kotaları konularına acil çözüm bulmalıyız. Gümrük Birliği dahil olmak üzere, Türkiye hakkında bilgilenmek isteyen AB işletmelerinin oranı 2013 yılına göre artmıştır. Şirketler, Gümrük Birliği’nin güncellenmesini desteklemektedir. Avrupa Birliği’ndeki işletmeler, Yeşil Mutabakat ve dijital tek pazar hususunda AB ile Türkiye arasındaki iş birliğini de desteklemektedir. Kısaca, Türkiye - AB iktisadi ilişkilerini daha da ileri taşımak için çok elverişli bir ortam vardır. Türk ve AB şirketlerinin saha çalışmasında ortaya koydukları görüşler, esasen ikili ticari ilişkilere de bariz şekilde yansımaktadır” ifadelerini kullandı.

“Ticaret hacmimiz 4 kat artmıştır”

Son çeyrek asırda ticaret hacminin arttığını söyleyen Başkan Hisarcıklıoğlu, “Son çeyrek asırda, karşılıklı ticaret hacmimiz 4 kat artmıştır. 2022 yılı itibariyle, Türkiye - AB mal ticareti 196 milyar dolara ulaşmıştır. AB, Türkiye’nin en büyük ihracat ve ithalat ortağıdır. İthalatımızın, yaklaşık dörtte biri AB kaynaklıdır. Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 41’i de AB’ye yapılmaktadır. Türkiye AB’nin 6’ıncı büyük ticaret ortağıdır. AB, aynı zamanda, Türkiye’deki dış yatırımlarda ilk sıradadır” dedi.

Başkan Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmasını yapmasının ardından panel basına kapalı olarak devam etti.