Ankara Sanayi Odası (ASO) koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ile Başkent Üniversitesi arasında "İyi Niyet Protokolü" imzalandı.

ASO koordinatörlüğünde çalışan TOBB Ankara KGK ile Başkent Üniversitesi arasında imzalanan "İyi Niyet Protokolü" ile Ankara ili genelinde kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik ortak proje, etkinlik, faaliyet ve çalışmalar yürütülmesi amaçlanıyor. "İyi Niyet Protokolü" TOBB Ankara KGK Başkanı Hande Öztürk ve Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Eyidoğan tarafından imzalandı. ASO’da düzenlenen protokol imza törenine; TOBB Ankara KGK Başkan Yardımcısı Gülder Başar, Başkent Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Ankara KGK Üyesi Dr. Ayşegül Ak, Ar-Ge Koordinatörü ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Berna Dengiz, ASO Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Dinçer ve TOBB Ankara KGK İcra Komitesi Üyeleri katıldı.

"Kadınların iş dünyasında daha güçlü yer edinmeleri, Ankara ve ülkemiz için büyük önem taşıyor"

TOBB Ankara KGK Başkanı Hande Öztürk imza töreninde yaptığı konuşmada, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun genel yapısından bahsederek, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu, kadın girişimciliği konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişarî bir kuruldur. Türkiye’deki kadın girişimci sayısı ve gücünün arttırılmasında gerçekleştirdiği sayısız proje ile aktif rol oynayan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun temelleri 2007 yılında atılmıştır. TOBB AKGK olarak ise 378 kadın girişimcimiz bulunuyor. Ankara’daki 7 oda ve borsadan üyelerimiz bulunmakta. Ayrıca 12 bini aşkın kişiye istihdam sağlarken, 67 ülkeye 500 milyon dolardan fazla ihracat yapıyoruz. Kadınların iş dünyasında daha güçlü yer edinmeleri, Ankara ve ülkemiz için büyük önem taşıyor. İmzalanan protokolle birlikte çok daha iyi işlere imza atacağız" dedi.

"İmzaladığımız protokol, gerçekleştireceğimiz iş birliklerini çok önemli kılıyor"

Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Eyidoğan ise iş birliklerini çok önemsediklerini ifade ederek, "Başkent Üniversitesi olarak farklı iş birliklerini çok faydalı buluyoruz. Ayrıca TOBB AKGK ile olan protokolün bizim için şöyle bir artı değeri var; üniversitemizde hem akademisyen kısmında hem de yöneticiler boyutunda yüzde 60’lara yakın kadın oranı sağlıyoruz. Tamamen liyakata dayanıyor ve bunu çok kıymetli buluyoruz. Üniversite olarak teori ve bilgi aktarımı kısmında olmamıza rağmen asıl önemsediğimiz husus hem eğitim sürecinde hem de AR-GE ve toplumsal katkı sürecindeki uygulamaya dönük çalışmalarımız. ‘Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Verme’ başlığıyla hazırladığımız stratejik planımızda da kritik hedefler belirlemeyi zorunluluk olarak değerlendiriyoruz. Tam da bu noktada imzaladığımız protokol, gerçekleştireceğimiz iş birliklerini çok önemli kılıyor" diye konuştu.