Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında faaliyet gösteren Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin Düzce Ofisi için imzalar atıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda (DTSO) düzenlenen protokole DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cemal Aksan ve İbrahim Canpolat, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Sert, TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel ve Arabulucu Tahkim Hakemi Ertan Özen katıldı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin ülke genelinde çok ciddi sayıda dosyaya baktığını ve çözüme kavuşturduğunu belirterek, “Bugün burada TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Düzce Ofisi’ni devreye alıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Düzce Barosu ile gerekli yazışmalar yapılarak ekibimizin oluşması noktasında hazırlıklarımızı yaptık. Odamız bünyesinde fiziki alanlarımızı hazırladık. Nihayetinde konuyu imza aşamasına kadar getirdik. Önümüzdeki günlerde teknik açıklamalar ile birlikte İnşallah başvuruları almaya başlayacağız. Düzce Ofisi’nin oluşumunda bizlerden desteklerini esirgemeyen TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBBUYUM yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Düzce Ofisi’nin odamıza, ilimize ve bölgemize hayırlar getirmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan Bıyık’ın ardından kürsüye çıkan TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel ve Arabulucu Tahkim Hakemi Ertan Özen de Düzce’de bu ofisi hayata geçiriyor olmaktan dolayı mutlu olduklarını, Düzce’de birçok başarılı işe imza atacaklarını söylediler.

Yapılan konuşmaların ardından TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Düzce Ofisi’nin kurulmasına dair protokol Erdoğan Bıyık ile Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel tarafından imza altına alındı.