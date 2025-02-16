Son günlerde şirketlere kayyım atanabileceği konusundaki iddialara ilişkin açıklama TMSF'den geldi.ANKARA (İGFA) - TMSF'den yapılan açıklamada Resmi Gazete’de 4 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. Maddesi ile getirilen yeni yasal düzenlemeye göre, TMSF’nin Ceza Muhakemeleri Kanunun (CMK) 133. maddesine göre kayyım olarak atanması durumunda, Bankacılık Kanunu’nda var olan yetkilerini kullanması mümkün hale geldiği hatırlatılarak kayyım ataması için mahkeme kararına işaret edildi.

Kayyımlık yetkileriyle ilgili basında yer alan iddia ve beyanlara ilişkin olarak yapılan açıklamada, mahkeme kararı olmadan TMSF'nin bir şirkete “kayyım” olarak görevlendirilemeyeceğinin altı çizildi.

"Şirketlere kayyım atanması yeni bir düzenleme değildir" denilen açıklamada, "CMK’ya göre “kuvvetli şüphe” bulunması durumunda kanunlar çerçevesinde şirketlere kayyım atanmaktadır. Kanun değişikliği ile TMSF sadece, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt ve silah sağlama ile Terörizmin Önlenmesini Sağlama Kanunu’nda düzenlenen terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği hususunda kuvvetli şüphe bulunması halinde, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 133. ve 128. maddeleri gereğince mahkeme tarafından kayyım olarak atanabilecektir. İddiaların aksine mahkeme kararı olmadan suça karışmamış şirketlere kayyım atanması sözkonusu olmadığı gibi TMSF’nin hukuken belediyelere de kayyım olarak atanması mümkün değildir. Kanunda TMSF’ye daha önce görülmemiş yeni yetkiler verilmemiştir. Özetle, son düzenlemeyle TMSF’nin görevlendirildiği şirketlerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için Bankacılık Kanununun tanımladığı, halihazırda var olan yetkilerinin kullanılabilmesine imkan sağlayacak 5 yıl süreli bir düzenleme yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.