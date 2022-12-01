Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Ordu’da fındık alımlarını 31 Aralık 2022 tarihine kadar sürdüreceği, bu tarihe kadar randevuların da açık olacağı bildirildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Ordu’da fındık alımlarını 31 Aralık 2022 tarihine kadar sürdüreceği, bu tarihe kadar randevuların da açık olacağı bildirildi.

TMO, Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde yeni sezon fındık alımına 22 Ağustos 2022 tarihinde başladı. Bu tarihten itibaren sistem üzerinden randevu oluşturan üreticiler, fındıklarını TMO alım noktasına getirmeyi sürdürüyor. TMO’ya mahsullerini getiren üreticiler, 50 randıman fındıklarını 52 lira ve üzerinde fiyattan satabildiklerini, fiyatlardan memnun olduklarını belirtiyor. Öte yandan TMO’nun 31 Aralık 2022 tarihine kadar fındık alımlarına devam edeceği ve bu tarihe kadar üreticilerin randevu oluşturabileceği öğrenildi.

TMO yetkililerinden öğrenilen bilgiye göre, bazı yayın kuruluşlarında alımların durdurulduğu şeklinde haberlerin yayınlandığı ve bunun asılsız olduğuna dikkat çekilerek, randevuların Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde planlandığı gibi yılsonuna kadar devam edeceği bilgisine ulaşıldı.