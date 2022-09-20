Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) (22 Ağustos) tarihinden başladığı fındık alımında Zonguldak’ın Kdz Ereğli ve Alaplı ilçelerin alım merkezlerinde bu yana 427 ton fındık alımı gerçekleştirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) (22 Ağustos) tarihinden başladığı fındık alımında Zonguldak’ın Kdz Ereğli ve Alaplı ilçelerin alım merkezlerinde bu yana 427 ton fındık alımı gerçekleştirdi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım merkezine gelerek incelemelerde bulunan Ziraat Oda Başkanı Şeref Türkoğlu, "Toprak Mahsulleri Ofisi, Alaplı’dan 300 ton fındık aldı. Randıman çok yüksek, üretici memnun" dedi.

Alaplı Ziraat Oda Başkanı Şeref Türkoğlu Toprak Mahsulleri Ofisi’nin Alaplı alım merkezini ziyaret etti. Burada fındığını TMO’ya veren üreticilerle görüşen Türkoğlu "Toprak Mahsulleri Ofisi, Alaplı’dan 300 ton , Kdz Ereğli’den ise 127 ton fındık aldı. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ilk alımında çeşitli sorunlar yaşandığını biliyoruz ancak bu sorunlar zamanla ortadan kalktı ve fındık alımında artık sorun yaşanmamaktadır. Şuanda vatandaşlarımız memnun. Bugün birçok üretici fındığını getirdi. Randıman çok yüksek, üretici memnun" şeklinde konuştu.