Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, “31 Aralık tarihine kadar bizim alım dönemimiz var. Her gün alım miktarımız biraz daha artıyor. Haliyle üretici fiyat için biraz kendisi direnmesi lazım, sabretmesi lazım. TMO olarak bizim avantajımızı üretici lehine kullanması lazım. Mümkün olduğu kadar fiyatı düşürmemesi lazım. Çünkü 52 liralık bir fiyat var, 45 liralık bir fiyat var. Üretici sabrederse biz hepsinin ürününü alırız” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, “31 Aralık tarihine kadar bizim alım dönemimiz var. Her gün alım miktarımız biraz daha artıyor. Haliyle üretici fiyat için biraz kendisi direnmesi lazım, sabretmesi lazım. TMO olarak bizim avantajımızı üretici lehine kullanması lazım. Mümkün olduğu kadar fiyatı düşürmemesi lazım. Çünkü 52 liralık bir fiyat var, 45 liralık bir fiyat var. Üretici sabrederse biz hepsinin ürününü alırız” dedi.

TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, Arsin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fındık alım merkezlerinde incelemelerde bulundu. Fındığını teslim eden üreticilerle sohbet eden Güldal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada 2022 yılı fındık alım kampanyasının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. 22 Ağustos’ta başlatılan alımların bugün itibarıyla 100 bin tonun üzerinde randevu ile devam ettiğini kaydeden Güldal, “100 bin randevunun yarısından çoğu da gerçekleşmiş durumda. Randevularımız sürekli açık. Kasım ayı sonuna kadar açık olacak. Cumhurbaşkanımız tarafından fındık levant kaliteli 52 lira, Giresun kalitede 53 lira, sivri kalitede 51 lira olarak açıklanmıştı. Şu anda piyasanın en yüksek fiyatı devletimiz tarafından üreticilerimize verilmektedir. Bütün Karadeniz olarak baktığımızda fındık üretim bölgelerinin tamamında Toprak Mahsulleri Ofisine gerçekten çok yoğun ilgi var. Bu noktada 50’in üzerinde alım merkezi açık durumda. İhtiyaç olan yer oldukça ve ekiplerimiz müsait oldukça yeni alım yerleri açabiliyoruz. Günlük 3 bin 500 ton civarında randevu veriyoruz. 2 bin 500 ton civarında da randevuya uygun olarak üretici ürün teslim ediyor. 2022 yılı itibarıyla fındık üretimi, kurutması mevsim şartları itibarıyla gayet malum gitti. Ama bazı bölgelerde mevsimsel olarak bazı sebeplerden dolayı fındıkta kalite kayıpları söz konusu oluyor. Bunun farkındayız. Piyasanın en değerli fiyatı TMO tarafından verilmektedir. 2022 yılında biz 31 Aralık’a kadar alım yapacağız. En çok miktarda alımı gerçekleştirmek için haftanın 6 günü, günde en az 12 saat çalışarak mesai yapmaktalar. Fındık alım yerlerini gezerek hem arkadaşlarımızla görüşüyoruz, hem de sistemi kontrol ediyoruz hem de üreticilerimizle sohbet ediyoruz. Daha ne yapabiliriz, kolaylaştırıcı, alımı hızlandırıcı neleri gerçekleştirebiliriz ona bakıyorum. Bugüne kadar uğradığım noktalarda gerçekten üreticilerimizin Toprak Mahsulleri Ofisine ürün teslim edenlerin büyük bir memnuniyet olduğunu gördüm. Üreticiler eğer devlet ve TMO bu fiyatları vermeseydi daha aşağı fiyatlarla satma durumunda kalacaklarını ifade ediyorlar. İnşallah bereketli olur. Kurum olarak 10. kez aldığımız fındık görevinde artık tuttuğumuz depolarla, oluşturduğumuz personel kapasitesi ve kabiliyetiyle muhasebe ve randevu sistemi ile çok hazırlıklı bir şekilde sistemi yürütüyoruz. Her sene bir miktar da daha hızlı ve fazla alım yapabilme kabiliyetine sahip oluyoruz” diye konuştu.

“Çiftçi kayıt sisteminde 2 ton fındık görülüyor, ama elde ettiği fındık 1 ton”

Üreticinin alım miktarının biraz daha arttırılmasını istediğini dile getiren Güldal, “Ama özellikle Trabzon için istatiksel cetvellere baktığımızda üreticimizin kendi ürettiği üründeki çiftçi kayıt sistemindeki miktarı dahi çoğunun dolduramadığını görüyorum. Çiftçi kayıt sisteminde 2 ton fındık görülüyor, ama elde ettiği fındık 1 ton. Bizim kriterlerimiz var. Çürükte yüzde 3, çatlakta yüzde 5 gibi, rutubette yüzde 6,5 gibi kriterleri biraz daha esnetmemizi istiyorlar. Bizim kriterlerimizin esasının bir mantığı var. Bizim bu sene 100 bin ton, 200 bin tona kadar alma ihtimalimiz çok yüksektir. Biz aldığımız ürünü en az bir yıl süre ile muhafaza etmek zorunda kalabiliyoruz. Geçen seneden bile elimizde kalan 30 bin ton civarında fındık var. Ancak 2023 yılında pazarlayabileceğiz. Haliyle çürük, çarık, çatlak, kırık, rutubetli fındık aflatoksin başta olmak üzere bu yılın tüm sağlığını uzun sürede bozma riskiyle karşı karşıya kalacağız. Tüccar veya manavlar fındığı aldığı zaman en fazla bir ay sonra kırıcıya veriyor. Ekonomiye kazandırıyor ama biz değerini muhafaza ederek uzun süre saklamak mecburiyetindeyiz. Üreticilerimize bunları anlattığımız zaman bize gerçekten hak veriyorlar. En değerli fiyatta bizim. Kriterlerimiz de uygun olduğu sürece üreticilerimizin fındıklarını alıyoruz. Özellikle çatlakta, kırıkta üreticimiz alıma girmediği taktirde dahi ürünü geri çevirip ayıklamadan sonra tekrar getirdiği zaman biz alabiliyoruz. Birçok kolaylığı üreticimize sağlamış oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Üretici sabrederse biz hepsinin ürününü alırız”

Serbest piyasada oluşan fiyatlarla ilgili üreticilerin biraz sabırlı olması gerektiğini kaydeden Güldal, “Bir haftada ürünün hepsini ne TMO ne de herhangi bir kurum ve kuruluş alamaz. 31 Aralık tarihine kadar bizim alım dönemimiz var. Her gün alım miktarımız biraz daha artıyor. Haliyle üretici fiyat için biraz kendisi direnmesi lazım, sabretmesi lazım. TMO olarak bizim avantajımızı üretici lehine kullanması lazım. Mümkün olduğu kadar fiyatı düşürmemesi lazım. Çünkü 52 liralık bir fiyat var, 45 liralık bir fiyat var. Üretici sabrederse biz hepsinin ürününü alırız” ifadelerini kullandı.