Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), stoklarında bulunan 2021 ve 2022 yılı ürünü kuru üzümleri İzmir Ticaret Borsası (İTB) Kuru Üzüm İşlem Salonunda satışa sundu. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin de katıldığı ve ihracatçı firmaların yoğun ilgi gösterdiği satış işleminde, 2021 yılı mahsulü yaklaşık 12 bin 500 ton kuru üzüm satışı gerçekleşti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), stoklarında bulunan 2021 ve 2022 yılı ürünü kuru üzümleri İzmir Ticaret Borsası (İTB) Kuru Üzüm İşlem Salonunda satışa sundu. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin de katıldığı ve ihracatçı firmaların yoğun ilgi gösterdiği satış işleminde, 2021 yılı mahsulü yaklaşık 12 bin 500 ton kuru üzüm satışı gerçekleşti.

TMO, İzmir Ticaret Borsasında 12 bin 500 ton kuru üzüm satışı gerçekleştirdi. Satış seansı öncesinde konuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Toprak Mahsulleri Ofisimiz, kuru üzüm piyasalarında önemli bir rol üstleniyor. Stoklarında bulunan ürünlerin satışını borsamızda yapmaları, sektörümüz açısından çok önemli. Bu kararı alan başta Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal’a ve tüm TMO yetkililerine borsamız adına teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da iş birliğimizin artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

"Devam edecek"

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ise “TMO olarak Cumhurbaşkanımız ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın görevlendirmesi ile 5 sezondur kuru üzüm sektöründe de faaliyet göstermeye başladık. Öncelikli amacımız üreticilerimizin kuru üzümden hak ettiği geliri elde etmesi. Biz TMO olarak üreticilerimizin korunmasında ne kadar hassas isek tüccar ve ihracatçılarımızın da aynı hassasiyeti gösterdiğine inanıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm paydaşlar için piyasayı dengeleyici bir rol üstlenmeye devam edeceğiz. Ülkemizin dünya kuru üzüm piyasalarındaki lider konumunun bundan sonra da devam edeceğini ve ihracat gelirimizin istikrarlı bir şekilde artacağını düşünüyorum. 2022 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 9 numara üzümü 27 liradan satın aldık. Stoklarımızda 2021 yılı ve 2022 yılı ürünü kuru üzüm bulunuyor. İzmir Ticaret Borsasında başladığımız satışlarımıza ihracatçı firmalarımızın ilgisi bizleri mutlu etti. Borsadaki satışlarımız belirlediğimiz plan çerçevesinde bundan sonra da devam edecek. İzmir Ticaret Borsası işlem salonlarının hem sektör hem de ülkemiz için çok önemli olduğunun farkındayız ve ihracatçı firmalarımızı borsadaki satışlarımıza her zaman bekliyoruz” diye konuştu.