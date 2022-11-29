Buğday ve arpa ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) satan üreticilerin prim desteğinden faydalanabilmesi için gereken başvuru süresi 16 Aralık’a kadar uzatıldı.

Buğday ve arpa ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) satan üreticilerin prim desteğinden faydalanabilmesi için gereken başvuru süresi 16 Aralık’a kadar uzatıldı.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, prim desteği almak isteyen arpa ve buğday üreticisi için önemli bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada arpa ve buğday ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) satarak prim desteği almak isteyen üreticiler için başvuru sürelerinin uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre prim desteği başvurularının süresi 16 Aralık Cuma gününe kadar uzatıldığı belirtildi.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “21/07/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteği’ne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararına göre, 01.09.2022 tarihine kadar buğday ve arpa ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satanların ilgili belgeleri 16.09.2022 tarihine kadar İlçe Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmekteydi. Zamanında müracaat edemeyenler için bu süre 16/12/2022’e kadar uzatıldı. 01.09.2022 tarihine kadar buğday ve arpa ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satıp da belgelerini teslim edemeyenler için son müracaat tarihinin 16.12.2022 mesai bitimi olduğunu tüm üreticilerimize önemle duyururuz” ifadeleri yer aldı.