Burhaniye ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımlarına devam ediyor.

Kaymakam İlyas Memiş de, Tariş Zeytinyağı Fabrikası Bahçesinde alım yapan ekibi ziyaret etti. Ekip Şefleri tarafından karşılanan Kaymakam İlyas Memiş, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziraat Odası Başkanı Alibey Karaaslan ve üreticilerle sohbet eden Kaymakam Memiş, bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

Kaymakam Memiş, ofisin Burhaniye’nin yanı sıra Körfezdeki diğer ilçelerden de alım yaptığını kaydetti. Kaymakam’ın ofis ziyaretine, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Hüseyin Sazak da katıldı.