Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, Rusya’nın askıya aldığı ‘Tahıl Koridoru’ anlaşmasıyla ilgili ilginç bir noktaya dikkat çekerek, “Tahıl Koridoru’nun askıda olması iç piyasada üretim dönemi olduğu için üreticiler tarafından ilgi ile karşılanıyor. İç piyasada da fiyatların bir miktar yukarı doğru seyrettiğini görüyoruz” dedi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kentteki yerel ve ulusal medya mensuplarının katıldığı bir program düzenlendi. Programda konuşan TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO tarafından alımı devam eden hububat ürünleri süreci ile ilgili bilgi verdi. Güldal, “TMO çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ürünlerin tamamını almaya devam edecek. Ama herkes aynı anda teslim etmek istediği lazım takdir edilmeli ki bu hiçbir kurum ya da kuruluşun bir anda yapabilme imkanı yoktur. Biz önümüzdeki gün ve haftalara randevu vererek tüm ürünü almak istiyoruz. Afyonkarahisar’da 9 alım noktamız var, bunu 11’e çıkardık. Günlük alım kapasitesini de bugünden itibaren 2 katına yükseltiyoruz. Günlük 2500-3000 ton aralığında alınan ürün miktarı bu hafta 5000 önümüzdeki hafta itibari ile de daha fazla üstüne çıkacak şekilde planlarımızı yapıyoruz. Bazı eksikliklerimiz vardı onları da milletvekillerimizin katkıları ile aştık. Günlük ürün alım miktarımızı da Afyonkarahisar’da bu şekilde arttırıyoruz” dedi.

"Bu sene rekolte çok yüksek"

Konuşmasında daha sonra Ukrayna ile Rusya arasında süren savaşta Türkiye’nin arabuluculuğu ile oluşturulan Tahıl Koridoru anlaşmasıyla ilgili sorulan sorulara yanıt veren Güldal şunları söyledi:

“Dış politikalar ve uluslararası ilişkiler daha üst makamlar tarafından değerlendirilir. Ama yönetici pozisyonuyla olaya baktığımızda, ‘Tahıl Koridoru’nun askıda olması iç piyasada üretim dönemi olduğu için üreticiler tarafından ilgi ile karşılanıyor. İç piyasada da fiyatların bir miktar yukarı doğru seyrettiğini görüyoruz. Bu sene rekolte çok yüksek, stoklarımız ve alacağımız ürünler 2022-23 yılını rahatlıkla karşılayacaktır.”

Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın yanı sıra TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Küçükkurt, milletvekilleri, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.