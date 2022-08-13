Görüşmede, Kars’ta yürütülen tarımsal faaliyetler ile Toprak Mahsulleri Ofisi’nin çiftçilerden ürün alma süreci istişare edildi.

Güldal ve beraberindeki heyeti makam bahçesinde kabul eden Öksüz, heyetin Kars’a ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a gelen Güldal, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ü makamında ziyaret etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, beraberindeki heyetle Kars’a geldi.

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