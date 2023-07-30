Türkiye’nin her bölgesinde dönem dönem çiftçilerden ürün satın alan Türkiye Mahsulleri Ofisi, artık Ardahanlı çiftçilerden de Hububat alımı yapacak.

Bakanlığa bağlı olan TMO’nun Ardahan’dan buğday, arpa ve vb. ürünler alacağını açıklayan AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, " Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) hububat olarak Arpa, buğday alımını bu yıl itibariyle Ardahan’ımızda başlatıyoruz. İlimizin Kalkınması bundan sonra her yıl düzenli olarak alım yapılacaktır. Serhat şehrimize hayırlı olsun" dedi.

TMO hasat döneminin yoğun şekilde yaşandığı bu dönemde 2023 rekoltesinde 21 milyon ton civarında buğday ve 8,5 milyon ton civarında arpa bekliyor.

TMO’dan yapılan açıklamada, "Üreticilerimiz buğday ve arpada birim alandan dönüm başına son yılların en yüksek verimini alıyor. Bu durum rekolteye ciddi manada katkı sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Haziran’da buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ton başına 7 bin lira hububat alım fiyatı açıkladı. Buna ilave bu yıl tüm üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından buğdayda 1000 lira ve arpada 500 lira ödenecek ve böylelikle üreticilerin TMO ve dışardaki tüccara, sanayiciye ürün satmaları halinde bakanlık desteklerinden yararlanacak" dedi.