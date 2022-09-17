DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım merkezine gelerek incelemelerde bulunan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, “Toprak Mahsulleri Ofisi, Akçakoca’dan 600 ton fındık aldı. Randıman çok yüksek, üretici memnun” dedi.

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım merkezine gelerek incelemelerde bulunan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, “Toprak Mahsulleri Ofisi, Akçakoca’dan 600 ton fındık aldı. Randıman çok yüksek, üretici memnun” dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin Akçakoca alım merkezini ziyaret etti. Burada fındığını TMO’ya veren üreticilerle görüşen Keşir, “Toprak Mahsulleri Ofisi, Akçakoca’dan 600 ton fındık aldı. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ilk alımında çeşitli sorunlar yaşandığını biliyoruz ancak bu sorunlar zamanla ortadan kalktı ve fındık alımında artık sorun yaşanmamaktadır. Şuanda vatandaşlarımız memnun. Bugün birçok üretici fındığını getirdi. Randıman çok yüksek, üretici memnun” şeklinde konuştu.