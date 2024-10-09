TMMOB Keşan Temsilciliği Başkanı Erhan Engin, 10 Ekim Ankara Garı saldırısı ile ilgili açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Makine Mühendisleri Odası Edirne Şube/Keşan Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Erhan Engin 10 Ekim Ankara Garı Katliamı ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Engin açıklamasında, 9 Yıl önce ülkemizin Başkent’inde tarihin en büyük kıyımlarından birini yaşamış olmanın derin üzüntüsü, aradan geçen yıllara rağmen ilk günkü gibi devam ettiğine dikkati çekti.

"Barış için çıktığımız sokaklarda tam da barışa karşı olanların yapacağı gibi kalleşçe, haince kestiler barışa uzanan elleri o gün karşı çıktığımız “Suriye’deki savaşa dahil edilme” planları, yıllar geçince haklılığımızı bir kez daha ortaya koydu" diyen Engin, "Bombacı IŞİD, domuz bağcı Hizbullah ve bunlar gibi terör örgütleri aslında sadece barışa karşılar. Çünkü bu tip kana susamış örgütlerin tek beslenebildiği şey kandır. Ve inanın bunlar bulunduğu yere asla barış ve adaleti getirmeyeceklerdir. O gün orada toprağa verdiğimiz 109 can, 109 anne, 109 baba, 109 evlat. Hepsi sizin gibi sevdikleri olan, vatanını seven, barışa özlem duyan insanlardı. Yaşayacak daha çok güzel günleri olacaktı. Ama hiçbirine kısmet olmadı. Umarız bu ülkedeki barışa susamış evlatlar kazanacak, bu cinayetler sonsuza kadar son bulacaktır. Ve tüm insanlık suçluları ve onların uzantıları adalet önünde hesap verecektir. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir. Bu mücadelede hayatını kaybedenleri bir kez daha saygıyla anıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerini kullandı.