Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor, hafta sonu evinde oynayacağı Alaşehir Belediyespor karşılaşması öncesi hazırlıklarını Tunçbilek’teki sahasında sürdürüyor.

Teknik ve taktik çalışmalar yapan takım hafta sonu evinde oynayacağı karşılaşmada galip gelmek istiyor.

Kulübün Teknik Direktörü Hakan Aygören, taraftarın desteğinin maçın kazanılmasında büyük önem taşıdığını belirtti. Aygören, "Bu haftaki rakibimiz altımızda, ancak oldukça da güçlü. İyi oyuncuları var ve iyi bir ekip. Bu hafta da kendi sahalarında berabere kaldı. Bu maç bizim için oldukça önemli. Üst sıraları zorlamak istiyorsak, Play of’u zorlamak istiyorsak 3 puan almamız gerekir. O doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi burada taraftarımızın desteği bizim için önemli. Taraftarımız her zaman olduğu gibi bizlere desteğini esirgemesin“ şeklinde konuşarak takımda önemli bir eksiklerinin olmadığını ifade etti.