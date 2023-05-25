Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörlüğü’nde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda Vali Pehlivan, tamamlanan, devam eden ve planlanan projeleri hakkında İl Koordinatörü Beytullah Uygur’dan bilgi aldı.

Toplantıda, 2011 yılından bugüne kadar, Mersin’inin de içinde olduğu 42 ilde tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ile 70 arasında hibe sağlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun, 2011 yılından bugüne kadar ödenen toplam hibe tutarı dikkate alındığında Mersin’in, IPARD Programının uygulandığı 42 il içerisinde birinci sırada yer aldığı bilgisi verildi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu vasıtasıyla Mersin’de yatırım tutarı 1,7 milyar TL, toplam hibe tutarı ise 841,2 milyon TL olan 486 proje ile sözleşme imzalandığı, işlemleri tamamlanan 438 projeye 563,2 milyon TL destek ödemesi yapılarak 4 bin 30 yeni istihdam sağlandığı kaydedilirken, bu hibeler sayesinde 2.5 milyar liralık yatırım yapıldığı ifade edildi.

Mersin’de ayrıca destek sağlanan IPARD hibelerinde 486 projenin 217’si kadın, 269’u ise erkek yatırımcı olduğu belirtilirken, ödenen AB kırsal kalkınma hibelerinin yüzde 73’ünün genç ve kadın yatırımcıya sağlandığı kaydedildi.