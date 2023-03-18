Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, kurumun 11 yılda 768 projeye 193 milyon TL hibe ödemesi yaptığını ifade etti.

TKDK, bir otelde ’IPARD Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’ düzenledi.

Toplantıda bir konuşma yapan Birsen Karaaslan, "Kırsal kalkınma Mali Yardım programı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan uluslararası kapsamında uygulanan bir hibe programı. Programın yüzde 75’ini Avrupa Birliği yüzde 25’ini de Türkiye finansa etmektedir. Bizler de Kütahya İl Koordinatörlüğü olarak, 2012 yılından bu yana hizmet vermekteyiz. Bu programın amacı Avrupa Birliği standardında modern, sürdürülebilir tarımsal işletmelere destek sağlamaktır. Kütahya’da bugüne kadar 768 adet projeye 193 milyon TL hibe ödemesi yaptık. IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir" diye konuştu.

Programa Kütahya Vali Vekili Mustafa Günay, Tarım ve Orman Kütahya İl Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil ve üreticiler katıldı.