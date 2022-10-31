Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta OGM Ormanspor’a 9 sayı farkla 82-73 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar 4. hafta sonunda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

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