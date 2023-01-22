Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Rize Belediyesi ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi. Rize’de oynanan zorlu müsabakayı ev sahibi ekip 71-63 kazanırken, Melikgazi Kayseri Basketbol ise üst üste altıncı mağlubiyetini aldı.

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