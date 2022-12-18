ING Kadınlar Basketbol Süper Liginin 11. haftasında Nesibe Aydın ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi. Ankara’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Nesibe Aydın, 14 sayı farkla 74-60 kazandı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Liginin 11. haftasında Nesibe Aydın ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi. Ankara’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Nesibe Aydın, 14 sayı farkla 74-60 kazandı.
Salon: Ankara TOBB ETÜ Spor Salonu
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli xx, Şeyhmus Melek xx, Hasan Ok xx
Nesibe Aydın: Merritt Ramona Hempe xx (7), Feride Şevval Akalan xx (13), Jessica Lauren Thomas xxx (21), Chelsea Keiana Nelson xx (12), Duygu Özen xx (5), Gülşah Duman Bıçakçı xx (12), Derin Yaya x, Elif Emirtekin x (4),
Melikgazi Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç x, Calveion Landrum xx (9), Eylül Minez x, Burcu Yağan x (5), Mısa Albayrak x (3), Keyona Lavette Hayes xx (17), Şuğranur Hatice Sönmez xx (12), Daugile Sarauskaite xx (12), Feray Dalkılıç xx (2)
Periyotlar:
1.Periyot: 21-15 (Nesibe Aydın lehine)
Devre:43-34 (Nesibe Aydın lehine)
3.Periyot: 54-51 (Nesibe Aydın lehine)
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