Başkan Çolakbayrakdar: “Atölyemiz, fabrika gibi birçok alanda hizmet üretiyor”

Başkan Çolakbayrakdar: “Atölyemiz, fabrika gibi birçok alanda hizmet üretiyor”

ING Kadınlar Basketbol Süper Liginin 11. haftasında Nesibe Aydın ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi. Ankara’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Nesibe Aydın, 14 sayı farkla 74-60 kazandı.

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