ING Kadınlar Basketbol Süper Liginin 17. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi. Kayseride oynanan zorlu karşılaşmayı Melikgazi Kayseri Basketbol 6 sayı farkla 85-79 kazandı. Sarı kırmızılılar tam 6 maç aradan sonra kazanmasını bildi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Liginin 17. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi. Kayseride oynanan zorlu karşılaşmayı Melikgazi Kayseri Basketbol 6 sayı farkla 85-79 kazandı. Sarı kırmızılılar tam 6 maç aradan sonra kazanmasını bildi.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Hüseyin Çelik xx, Anıl Veziroğlu xx, Hasan Ok xx
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver xxx (34), Sevgi Tonguç xx (6), Zeynep Öykü Kalbisağde xx (2), Shay Landrum xxx (23), Eylül Minez x, Burcu Yağan xx, Nisa Yalçın x (2), Şuğranur Hatice Sönmez xx (13), Feray Dalkılıç xx (5)
OGM Ormanspor:Monique Thomas xx (16), Kübra Erat x, Jelena Dubljevic xx (22), Williams xx (22), Sera Özelçi x, Damla Gezgin x (5), Banu Şimşek xx (10), Nazlı Bircan x (4)
Periyotlar:
1. Periyot: 14 19 (OGM Ormanspor lehine)
Devre: 36 40 (OGM Ormanspor lehine)
3.Periyot: 66 66 (Berabere)
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