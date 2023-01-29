ING Kadınlar Basketbol Süper Liginin 17. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi. Kayseride oynanan zorlu karşılaşmayı Melikgazi Kayseri Basketbol 6 sayı farkla 85-79 kazandı. Sarı kırmızılılar tam 6 maç aradan sonra kazanmasını bildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.