ING Kadınlar Basketbol Süper Lig’in 9. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. Kadir Has Spor Salonunda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı konuk ekip 1 sayı farkla 81-82 kazandı.

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