Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 3. haftasında oynadığı maçta Rize Belediyesi’ni 2 sayı farkla 80-78 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar maç sonu galibiyeti taraftarı ile kutladı.

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