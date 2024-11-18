Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Emlak Konut’a 84-76 mağlup oldu.

Gaziosmanpaşaspor’dan ’hakem’ açıklaması Gaziosmanpaşaspor’dan ’hakem’ açıklaması

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ali Şakacı, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Enes Duran

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 11, Dangerfield 20, Doğa Adıcan 9, Candan Eylül, Meltem Yılmaz Avcı 2, Powers 11, Diallo 11, Fall 12

Emlak Konut: Gamze Takmaz 6, Thomas 30, Ceren, Sehernaz, İnci Güçlü, Eda Balkan, Feray Laiç, Macaulay 12, Berfin Sertoğlu 9, Robyn Parks 18, Gueye 9

Periyotlar:

1.Periyot:29-9 (Melikgazi Kayseri lehine)

Devre: 41-35 (Melikgazi Kayseri lehine)

3.Periyot: 58 -57(Melikgazi Kayseri lehine)

Kaynak: iha