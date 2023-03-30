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5 faul ile çıkanlar: Mokango - 36.6 (Melikgazi Kayseri Basketbol), Ayşe Cora - 38.00 (Çankaya Üniversitesi)

Bunalımda olan şahıs iş yerinde hayatına son verdi

Bunalımda olan şahıs iş yerinde hayatına son verdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin son hafta karşılaşmasında evinde Çankaya Üniversitesini 76-66 mağlup etti.

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